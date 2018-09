Wuppertal (SID) - Die Schwimmstars Britta Steffen und Paul Biedermann haben bei der Kurzbahn-DM in Wuppertal ihre ersten Titel gewonnen und die EM-Tickets gelöst. Doppel-Olympiasiegerin Steffen (Berlin) siegte über 100 m Freistil in der Jahresweltbestzeit von 52,00 Sekunden vor Daniela Schreiber (Halle/Saale) und Silke Lippok (Pforzheim). Der dreifache WM-Dritte Biedermann (Halle/Saale) schlug über 200 m Freistil nach 1:44,06 Minuten vor Robin Backhaus und Tom Siara (beide Berlin) an und unterbot die Norm für die Kurzbahn-EM in Stettin (8. bis 11. Dezember) wie seine Lebensgefährtin deutlich.