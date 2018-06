London (dpa) - Titelverteidiger Roger Federer und Jo-Wilfried Tsonga stehen im Halbfinale der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft.

Der Schweizer bezwang in London den Amerikaner Mardy Fish mit etwas Mühe 6:1, 3:6, 6:3, blieb aber in allen drei Gruppenspielen unbezwungen. Federer zieht damit ungeschlagen als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Für den sieglosen Fish ist das mit 5,93 Millionen Euro dotierte Hartplatzturnier dagegen schon nach der Gruppenphase beendet.

«Es ist toll, alle drei Gruppenspiele gewonnen zu haben. Ich habe einen großartigen Lauf seit den US Open und er geht immer noch weiter», sagte Federer.

Das zweite Halbfinalticket in der Gruppe B ergatterte sich der Franzose Tsonga gegen den Weltranglistenzweiten Rafael Nadal. In einer hart umkämpften Partie rang Tsonga den Spanier in 2:42 Stunden mit 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 nieder.

