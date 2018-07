London (SID) - Die US-Open-Sieger Philipp Petzschner (Bayreuth) und Jürgen Melzer (Österreich) haben beim ATP-Finale in London den Halbfinaleinzug trotz ihres ersten Sieges verpasst. Am dritten Spieltag der Gruppe A gewann das Doppel gegen Robert Lindstedt/Horia Tecau (Schweden/Rumänien) 6:3, 6:4, wurden durch dem abschließenden Erfolg der Inder Mahesh Bhupathi/Leander Paes am Freitagabend gegen die Amerikaner Bob und Mike Bryan (6:4, 6:2) aber vom zweiten auf den dritten Platz verdrängt.