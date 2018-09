Wellington (dpa) - In Neuseeland haben Parlamentswahlen begonnen. Die Wahllokale öffneten am Samstagmorgen (Ortszeit, Freitagabend MEZ). Gut drei Millionen Bürger sind aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen.

Die Konservativen von Premierminister John Keys gehen als großer Favorit in das Rennen. Die rechts-liberale Nationalpartei, die seit 2008 regiert, könnte nach jüngsten Umfragen sogar die 50-Prozent-Marke überschreiten.

In Umfragen hat die Partei des Multimillionärs Keys einen Vorsprung von mehr als 20 Prozentpunkten auf die Labour-Partei seines Herausforderers Phil Goff, eines ehemaligen Gewerkschafters. Der Wahlkampf war ein klassischer Schlagabtausch zwischen Konservativen und Sozialisten: Keys Partei will die öffentlichen Ausgaben kürzen. Die Labour-Partei will die Steuern für die Reichen erhöhen.

