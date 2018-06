Düsseldorf (dpa) - Deutsche Büroangestellte leisten einer Studie zufolge häufiger Überstunden als «Schreibtischtäter» in anderen Ländern. Demnach sitzen 13 Prozent der Befragten in Deutschland jeden Tag mehr als elf Stunden im Büro - im globalen Schnitt sind es etwa zehn Prozent. Das ergab eine Befragung des Bürodienstleisters Regus, die dpa vorliegt. An der Spitze steht mit 17 Prozent Brasilien vor Japan, Deutschland folgt dann nach Südafrika und Frankreich auf Platz fünf - noch vor den USA. Bei den deutschen Büro-Männern liegt der Anteil bei 16 Prozent, bei Frauen sind es nur sechs Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.