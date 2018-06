Gorleben (dpa) - Der Castorzug kommt auf seinem Weg nach Gorleben nur langsam voran. Auch in Niedersachsen werden Gleisblockaden erwartet. Polizei und Castorgegner gerieten erneut aneinander. Am Nachmittag soll es nahe dem Umladebahnhof in Dannenberg eine friedliche Demonstration mit tausenden Menschen geben. Ob der Transport aus dem französischen La Hague bereits morgen oder erst am Montag das Zwischenlager Gorleben erreichen soll, ist noch unklar. Es ist der letzte mit radioaktivem Abfall aus Frankreich nach Gorleben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.