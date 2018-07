Berlin (dpa) - Auf die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg ist ein Brandanschlag verübt worden. Unbekannte hatten am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr in der Nähe des brandenburgischen Karstädt eine brennbare Flüssigkeit in einen Kabelkanal neben den Gleisen gegossen und angezündet. Das teilten die Bundespolizei in Berlin und das Polizeipräsidium Potsdam mit. Bei dem Feuer wurden Kabel zerstört. Einen Zusammenhang mit dem Castor-Transport sieht die Polizei derzeit nicht. Laut Bahn werden die Störungen des Bahnverkehrs auf der Strecke vermutlich den ganzen Tag andauern.

