Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel denkt gern an die engagierten Sportlehrer in ihrer Schulzeit zurück. Die hätten ihr oft Mut machen müssen, die Übungen wirklich durchzuführen, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Sie wissen, dass, wenn sie ihr Selbstbewusstsein gegeben haben, sie das dann auch immer geschafft habe. Die 57 Jahre alte CDU- Politikerin würdigte das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer. Am Mittwoch nimmt Merkel an der Verleihung des Deutschen Lehrerpreises 2011 in Berlin teil.

