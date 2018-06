Brüssel (SID) - Eine Woche nach dem Suizidversuch des Schiedsrichters Babak Rafati in Köln hat in Belgien ein Linienrichter versucht, sich selbst zu töten. Der Assistent sei unmittelbar vor Beginn des Zweitliga-Derbys zwischen Turbize Brüssel und dem FC Brüssel in die Schiedsrichterkabine gegangen und habe dort einen Selbstmordversuch unternommen. Dies bestätigte ein Sprecher von Turbize. Das Spiel wurde abgesagt.