London (SID) - Manchester United büßt im Kampf um eine erfolgreiche Titelverteidigung in der englischen Fußball-Meisterschaft weiter Punkte ein. Im Spitzenspiel der 13. Runde musste sich das Team von Sir Alex Ferguson gegen den Tabellenvierten Newcastle United mit einem 1:1 (0:0) begnügen und liegt dadurch als Zweiter der Premier League vier Punkte hinter Tabellenführer und Lokalrivale Manchester City. Der Champions-League-Gruppengegner des deutschen Rekordmeisters Bayern München kann am Sonntag bei Rekordmeister FC Liverpool seinen Vorsprung ausbauen.

Im Stadion Old Trafford konnte Manchester United gegen Newcastle eine rund zehnminütige Überzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jonas Gutiérrez (79.) nicht nutzen. Ashley Young traf sieben Minuten später für die Red Devils lediglich noch den Pfosten. Der Rekordmeister war in der 49. Minute durch Javier Hernández in Führung gegangen, der frühere Hoffenheimer Demba Ba glich für die Magpies in der 64. Minute mit einem umstrittenen Foulelfmeter aus.

Fünf Punkte hinter dem englischen Meister rangiert der FC Chelsea auf Rang fünf. Drei Tage nach der bitteren 1:2-Pleite in der Champions League bei Bundesliga-Vizemeister Bayer Leverkusen schoss sich das Team von André Villas-Boas beim 3:0 (3:0) gegen Wolverhampton Wanderes den Frust von der Seele. Kapitän John Terry (7.), Daniel Sturridge (30.) und Juan Mata (45.) erzielten die Treffer für die Blues, die sich durch ihren siebten Saisonsieg auch halbwegs für die 1:2-Pleite eine Woche zuvor gegen Liverpool rehabilitierten.

Platz drei behauptete Tottenham Hotspur durch ein 3:1 (1:1) bei West Bromwich Albion, für das Emmanuel Adebayor (25., 90.) und Jermain Defoe (81.) verantwortlich zeichneten. Youssuf Mulumbu (10.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht.

Auf Platz sechs liegt der FC Arsenal mit dem deutschen Nationalspieler Per Mertesacker. Die Gunners trennten sich drei Tage nach dem 2:1 gegen den deutschen Meister Borussia Dortmund in der Champions League im Londoner Derby vom FC Fulham 1:1 (0:0). Durch ein Eigentor von Thomas Vermaelen (65.) waren die Gunners in Rückstand geraten. Der Belgier machte seinen Fehler in der 85. Minute mit seinem Kopfballtreffer zum Ausgleich aber wieder wett. Mertesacker war zuvor in der 69. Minute durch Abou Diaby ersetzt worden.

Zuvor hatte bereits der ehemalige deutsche Nationalspieler Robert Huth mit Stoke City einen 3:1 (1:0)-Erfolg gegen die Blackburn Rovers gefeiert. Rory Delap (28.), Glenn Whelan (58.) und der englische Nationalstürmer Peter Crouch (72.) trafen für die Gastgeber, die sich mit jetzt 15 Punkten von den unteren Tabellengefilden entfernten. Abwehrspieler Huth spielte 90 Minuten durch. Ruben Rochina (86.) erzielte das Ehrentor für Blackburn.

Zudem unterlagen die Bolton Wanderers dem FC Everton 0:2 (0:0), Norwich City besiegte Aufsteiger Queens Park Rangers 2:1 (1:0) und AFC Sunderland unterlag bei Wigan Athletic 1:2 (1:1), das durch seinen zweiten Saisonsieg die Rote Laterne des Tabellenletzten an die Blackburn Rovers abgab.