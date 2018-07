Hannover (SID) - Jan Schlaudraff hat Hannover 96 mit einem fulminanten Volleyschuss einen Punkt im Nordderby gegen den Hamburger SV gerettet. Der Ex-Nationalspieler war in der 79. Minute zum 1:1 (0:0)-Endstand erfolgreich. Schlaudraff beendet gleichzeitig eine persönliche Torflaute von 1014 Minuten. Die Gäste, die unter dem neuen Cheftrainer Thorsten Fink im sechsten Pflichtspiel ungeschlagen blieben, waren durch Jeffrey Bruma (64.) in Führung gegangen.

Der niederländische Innenverteidiger Bruma drückte in der 64. Minute nach einem Eckstoß von Gökhan Töre den Ball über die Linie. 96-Kapitän Steven Cherundolo hatte diese Ecke durch einen missglückten Abwehrschlag verursacht. Hannover ist weiterhin Tabellenachter, der HSV ist auf Position 14 platziert.

Einen großen Anteil am Punktgewinn der Gäste hatte Jaroslav Drobny. Der tschechische Keeper bewahrte die Hanseaten mehr als ein halbes Dutzend Mal vor Gegentreffern.

Drobny war besonders vor dem Seitenwechsel das Trumpf-Ass des HSV. Er konnte zwei Schüsse von Jan Schlaudraff in der 14. und Mohammed Abdellaoue in der 17. Minute bravourös abwehren und hat damit entscheidenden Anteil daran, dass die Gäste die Anfangsphase unbeschadet überstanden. In der 36. Minute vereitelte der Schlussmann gegen Schlaudraff erneut ein fast sicheres Gegentor.

Die Miedersachsen zeigten vor 49.000 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena zunächst die reifere Spielanlage, ließen jedoch auch immer wieder Offensivaktionen der Hamburger zu. Die Fink-Truppe hätte sogar früh in Führung gehen können, nach exakt 100 Sekunden verfehlte Paolo Guerrero das Tor der Gastgeber mit einem verdeckten Flachschuss nur knapp.

Nach einer knappen halben Stunde bekam der HSV die Partie besser in den Griff und ließ die Defensive der Hannoveraner nicht immer gut aussehen. Der Südkoreaner Heung Min Son prüfte 96-Torwart Ron-Robert Zieler in der 29. Minute mit einem Distanzschuss. Je näher der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) rückte, umso mehr jedoch stieg die Fehlerquote bei beiden Mannschaften an.

Daran änderte sich auch in den zweiten 45 Minuten zunächst kaum etwas. In der 56. Minute stand Drobny erneut im Blickpunkt, diesmal musste er einen Schrägschuss von 96-Mittelfeldspieler Moritz Stoppelkamp abwehren. Nach dem Führungstor spielten die Hamburger dann immer selbstbewusster auf. Doch Hannover gab sich nicht geschlagen, Schlaudraff traf zum 1:1.