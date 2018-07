Rust (dpa) - Ein gewaltiger Bühnenaufbau, spektakuläre Effekte und die zum Markenzeichen gewordenen Tanznummern: Rund 20 Jahre, nachdem er seinen ersten großen Hit hatte, geht Dancefloor-Musiker DJ Bobo wieder auf Tour.

Es ist die Tournee zum 20-jährigen Bühnenjubiläum. Sie trägt den Titel «Dancing Las Vegas» und dauert bis Ende 2012. Tourauftakt war am Freitagabend im Europa-Park im baden-württembergischen Rust.

«Ich hatte das Glück, die richtigen Hits zur richtigen Zeit zu haben", sagt DJ Bobo alias Peter René Baumann. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen ist er keine Eintagsfliege geblieben, seit zwei Jahrzehnten ist er ein Dauerläufer in der Musikbranche. Er ist einer der wenigen Künstler des sogenannten Eurodance-Phänomens der 1990er Jahre, die noch selbst Lieder schreiben und mit ihren Konzerten auch große Hallen füllen. Seinen ersten Hit hatte er 1992 mit «Somebody Dance With Me». Es folgten weitere wie «There Is a Party», «Let the Dream Come True» oder «Love Is All Around».

Neben der Musik und ausgefallenen Kostümen setzt der Schweizer seit fünf Jahren vor allem auf spektakuläre Bühnenshows. Dies gilt auch für die neue Tour. DJ Bobo hat eine Bühnenkonstruktion aufbauen lassen, die mit 14 Metern so hoch ist wie ein mehrstöckiges Haus. 3,5 Millionen Euro hat er allein in die Bühne investiert. 27 Tonnen Stahl verteilen sich auf vier Ebenen. Große Showtreppen, eine Eislauffläche, ein 12 Meter hoher Wasserfall und ein überdimensionaler Cadillac bestimmen das Bild.

«Mit dieser Show bringe ich ein Stück Las Vegas nach Europa», sagt DJ Bobo, der sich für seine Auftritte in einen golden glänzenden Anzug wirft. Wie bereits bei den beiden Touren zuvor bietet er eine Show der Superlative. Er arbeitet mit Flammenwerfern, mit Feuerwerk und mehr als 60 beweglichen Scheinwerfern. Doch diesmal fehlt die klare Linie. Die Show wirkt stellenweise zusammengewürfelt. Alles, was glänzt und glitzert, kommt auf die Bühne - und passt nicht immer zusammen.

Musikalisch bietet DJ Bobo eher Bewährtes. Er bringt neben seinen bekannten Hits die Titel seines neuen Albums auf die Bühne. Es ist eine Mischung aus Pop, Rock und Dancefloor. Und er bedient sich des Elvis-Presley-Klassikers «Viva Las Vegas», um den Saal in Schwingung zu bringen.

Vor allem sorgen die zahlreichen Tänzer dafür, dass die zwei Stunden dauernde Show ständig in Bewegung bleibt. Leerlauf gibt es selbst bei den ruhigeren Liedern nicht. Die Musik gerät dabei gelegentlich in den Hintergrund. DJ Bobo selbst steht nicht ständig im Mittelpunkt. Er lässt seinen Musikern und Tänzern immer wieder den Vortritt. Und er holt junge Künstler auf die Bühne. Die Acapella-Sänger «Sonic Suite» aus Deutschland zum Beispiel bringen die bekanntesten DJ-Bobo-Hits in ein neues ansprechendes Kleid.

«Ich bin extrem glücklich, dass uns diese Show gelungen ist», sagt DJ Bobo. «Es ist kein nostalgischer Blick zurück, es ist eine Show auf der Höhe der Zeit mit Blick auf mein 20-jähriges Bühnenjubiläum.»

Die Tour macht nach den ersten drei Konzerten in Rust eine Pause, sie startet erneut am 27. April 2012 in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen). Insgesamt umfasst die Tour rund 50 Konzerte im In- und Ausland, 32 davon in Deutschland und der Schweiz. Es sind die großen Hallen, die sich DJ Bobo ausgesucht hat. Bis Ende nächsten Jahres werden er und seine Musiker unterwegs sein.

