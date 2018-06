Demonstrant klettert auf Atommüllzug

Haßloch (dpa) - Einem Atomkraftgegner ist es gelungen, auf den Castor-Zug zu klettern. Der Vorfall ereignete sich am Abend bei einem Zwangsstopp des Transports in Haßloch in Rheinland-Pfalz. Auf einen der Atommüllbehälter sei der Demonstrant aber nicht geklettert, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Noch ist unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Der Atomkraftgegner hielt kurz ein Transparent hoch, dann gelang es ihm, unerkannt zu fliehen. Im niedersächsischen Wendland gerieten in der Nacht Demonstranten und Polizei wieder aneinander.

Grüne wollen neue Verfassung für Deutschland

Kiel (dpa) - Die Grünen wollen Deutschland eine neue Verfassung geben. Mit diesem Vorhaben überraschte der Grünen-Parteitag am späten Abend in Kiel. Die Integration Deutschlands in die Europäische Union solle so festgeschrieben werden, heißt es. Weiter setzten sich die Grünen für eine demokratische Reform der EU und für stärkere Kontrolle der Finanzmärkte ein. Heute wollen die Grünen über die Finanz- und Steuerpolitik diskutieren. Gedacht ist zum Beispiel an eine Vermögensabgabe.

«SZ»: Zschäpe war nach Erkenntnisstand bei Morden nicht dabei

Berlin (dpa) - Die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe hat sich einem Medienbericht zufolge nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht direkt an den Morden der Gruppe beteiligt. Derartige Erkenntnisse habe man bisher nicht, deutlich nicht, zitiert die «Süddeutsche Zeitung» eine interne Äußerung von Bundeskriminalamt-Chef Jörg Ziercke. Zschäpe sitzt in Untersuchungshaft. Sie soll zur rechtsextremistischen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund gehört haben.

Minister: Bundeswehr-Soldaten auch nach 2014 in Afghanistan

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr wird sich auch nach der vollständigen Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die Afghanen 2014 dort militärisch engagieren. Das bedeute, dass man über 2014 hinaus beispielsweise mit Soldaten als Ausbildern Unterstützungsarbeit leisten werden. Das sagte Verteidigungsminister Thomas de Maizière der «Bild am Sonntag». Das wären dann keine kämpfenden Truppen mehr, aber vielleicht Angehörige von Kampftruppen, die Kampftruppen in Afghanistan ausbilden, so de Maizière.

Neuseeland wählt - Konservative Favoriten

Wellington (dpa) - In Neuseeland wird heute ein neues Parlament gewählt. Die Konservativen von Premierminister John Keys gehen als großer Favorit in das Rennen. Die Regierungspartei könnte nach jüngsten Umfragen sogar die 50-Prozent-Marke überschreiten. Der Wahlkampf war ein klassischer Schlagabtausch zwischen Konservativen und Sozialisten: Keys Partei will die öffentlichen Ausgaben kürzen. Die Labour-Partei will die Steuern für die Reichen erhöhen.

Amtsinhaber Jammeh gewinnt Präsidentenwahl in Gambia

Addis Abeba (dpa) - Gambias Präsident Yahya Jammeh wird sein Land weiter regieren. Bei der Präsidentschaftswahl kam Jammeh, der seit 1994 an der Spitze Gambias steht, nach Angaben der Wahlkommission vom Freitagabend auf 72 Prozent der Stimmen. Sein stärkster Konkurrent, Ousainou Darboe, ein Anwalt für Menschenrechte, erhielt 17 Prozent der Stimmen. Der Drittplazierte Hamat Bah landete bei einem Stimmenanteil von elf Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 83 Prozent. In dem kleinen westafrikanischen Gambia wählt die Bevölkerung nicht mit Stimmzetteln, sondern wirft kleine Kugeln in bunte Kanister, die mit Bilder der einzelnen Kandidaten versehen sind.