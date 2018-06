Abu Dhabi (SID) - Ludger Beerbaum ist zum Abschluss der Global Champions Tour knapp am Jackpot vorbeigeritten. Der viermalige Olympiasieger schied auf der letzten Etappe der weltweit gewinnträchtigsten Springsport-Serie mit seinem Pferd Charman im ersten Umlauf aus und musste sich in der Gesamtwertung mit Rang zwei begnügen. Trösten durfte sich der 48-Jährige mit 180.000 Euro.

Der Gesamtsieg ging an die Australierin Edwina Alexander, die sich über 300.000 Euro freuen durfte. Auf dem dritten Rang landete der Brasilianer Alvaro de Miranda.

Die letzte Etappe in Abu Dhabi hatte der Franzose Roger-Yves Bost gewonnen. Der Team-Weltmeister von 1990 absolvierte im Stechen mit seinem Top-Pferd Ideal de la Loge in 41,41 Sekunden die schnellste Nullrunde. Platz zwei ging an Khaled Al Eid aus Saudi Arabien mit Presley Boy. Dritter wurde de Miranda mit Ashleigh Drossel Dan. Bester Deutscher war Marco Kutscher (Hörstel) mit Cash auf Rang 15.