London (SID) - Roger Federer greift beim ATP-Finale nach seinem sechsten Titel. Der Weltranglistenvierte aus der Schweiz setzte sich im Halbfinale von London gegen den Spanier David Ferrer souverän mit 7:5, 6:3 durch und trifft im Endspiel am Sonntag auf Tomas Berdych oder Jo-Wilfried Tsonga. Der Tscheche und der Franzose ermitteln den zweiten Finalteilnehmer am Samstagabend (Beginn nicht vor 21.00 Uhr). Gewinnt Federer das Finale, wäre er mit sechs Triumphen alleiniger Rekordsieger vor den Tennis-Legenden Ivan Lendl und Pete Sampras.

Der glänzend aufgelegte Titelverteidiger Federer, der in diesem Jahr erstmals seit 2002 keinen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, behielt damit auch im zwölften Kräftemessen mit Ferrer, der Nummer fünf der Welt, die Oberhand. Das Saisonfinale hat der 16-malige Grand-Slam-Champion bislang fünfmal gewonnen: 2003, 2004, 2006, 2007 sowie im vergangenen Jahr setzte sich der 30-Jährige die Tenniskrone auf, 2005 unterlag er im Finale dem Argentinier David Nalbandian.

Federer war die Anspannung nach einer bislang alles andere als erfreulichen Saison vor allem im ersten Satz anzusehen. Umso größer war nach 1:25 Stunden Spielzeit die Erleichterung. "Ich bin natürlich froh, dass ich wieder so gut gespielt habe. Das muss man auch, um David zu schlagen", sagte Federer, der mit dem Finaleinzug in der Weltrangliste in jedem Fall auf Rang drei vor Andy Murray (Schottland) vorrücken wird. Außerdem winkt ihm als ungeschlagener Turniersieger ein Scheck in Höhe von 1,63 Millionen Dollar (1,23 Millionen Euro).