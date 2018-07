Berlin (dpa) - Im Kampf gegen überzogene Spritpreiserhöhungen sieht der oberste deutsche Wettbewerbshüter Andreas Mundt wenig geeignete Mittel. «Den Stein der Weisen hat noch keiner gefunden», sagte der Präsident des Bundeskartellamtes dem Berliner «Tagesspiegel».

Die Branche koordiniere sich offenbar über stillschweigende Übereinkünfte, nicht über verbotene Absprachen. Gesetzliche Eingriffe beurteilt Mundt skeptisch. «In Österreich dürfen die Konzerne laut Gesetz die Preise nur einmal am Tag erhöhen. Es ist umstritten, ob das in der Praxis etwas bringt», sagte Mundt. «In Westaustralien müssen die Tankstellen dem Staat eine Erhöhung oder Senkung am Vortag mitteilen - auch das sorgt aber nicht notwendigerweise für ein niedrigeres Preisniveau.»