Braunschweig (SID) - Der VfL Bochum muss in der 2. Fußball-Bundesliga wohl keine Gedanken mehr an den Aufstieg verschwenden. Nach zwischenzeitlich zwei Siegen und zarten Gedanken an eine Aufholjagd verlor die Mannschaft von Trainer Andreas Bergmann das zweite Spiel nacheinander. Dem 0:1 im Heimspiel gegen Energie Cottbus folgte ein ernüchterndes, am Ende sogar noch schmeichelhaftes 0:4 (0:2) bei Eintracht Braunschweig.

Die Aufstiegsplätze sind für den enttäuschenden VfL nach dem 16. Spieltag jetzt 17 Punkte weit weg, dagegen liegt der ehemalige Bundesligist nur fünf Zähler vor dem Relegationsplatz. "Wir sind heute ziemlich vermöbelt worden", sagte Trainer Bergmann bei Sky und gestand ein: "Ab der 18. Minute haben wir uns gar nicht mehr richtig erholt. Gegen den Ball haben wir es nicht geschafft, die Aktionen von Braunschweig zu unterbinden.

In der 18. Minute stand es nach den Treffern der herausragenden Dominick Kumbela (4.) und Dennis Kruppke bereits 2:0, vor 20.280 Zuschauern legten der ebenfalls überzeugende Mirko Boland (60.) sowie erneut Kruppke (90.) nach. Die Niedersachsen, zuvor mit vier Niederlagen in fünf Spielen, haben es sich mit dem siebten Saisonsieg nun bequem im vorderen Mittelfeld eingerichtet. "Das war eine top Mannschaftsleistung, von vorne bis hinten hatten wir keinen Ausfall", sagte Trainer Torsten Lieberknecht.

Mit einer Systemänderung hatte Lieberknecht selbst großen Anteil am Sieg. Nach der Umstellung von einem 4-2-3-1 auf ein 4-4-2 war Boland als Spitze einer Raute im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt der Eintracht, im Zusammenspiel mit Kruppke und Kumbela entblößte er regelmäßig die VfL-Abwehr. Bochum war klar unterlegen, die Eintracht dagegen hatte Spiel und Gegner klar im Griff - und hätte sogar noch höher gewinnen können: Boland (27.) und Kumbela (37.) aber vergaben schon vor der Pause weitere Großchancen.

Bochums starker Torhüter Andreas Luthe verhinderte in der Tat noch Schlimmeres für seine Mannschaft. Bei den Gegentreffern ließen ihn seine Vorderleute im Stich.