Hannover (dpa) - Schalker und Dortmunder Fußball-Fans sind am Morgen in Hannover aneinandergeraten. 20 Dortmunder Anhänger waren nach Angaben der Bundespolizei im Hauptbahnhof auf die rund 10 Schalker Fans losgestürmt und hatten sie angegriffen. Vor der Schlägerei wurde einer der Schalke-Fans am Kopf getroffen und verletzt. Der Täter konnte von den eintreffenden Beamten noch an Ort und Stelle in Gewahrsam genommen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.