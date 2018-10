Kairo (dpa) - Trotz der drohenden Sanktionen der Arabischen Liga geht das Blutvergießen in Syrien weiter. Drei Zivilisten wurden nach Angaben von Oppositionellen von Regierungstruppen in der Protesthochburg Homs getötet, unter ihnen auch ein Kind. Menschenrechtler berichteten außerdem von heftigen Zusammenstößen zwischen Deserteuren aus der syrischen Armee und Soldaten der Regierung. Die Arabische Liga will heute über Sanktionen gegen Syriens Führung entscheiden. Seit Beginn der Proteste sind in Syrien nach UN-Schätzungen mehr als 3500 Menschen ums Leben gekommen.

