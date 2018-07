Kairo (dpa) - Die Arabische Liga verhängt Wirtschaftssanktionen gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad in Syrien. Das haben die Außenminister der Liga bei einem Krisentreffen in Kairo beschlossen. 19 der 22 arabischen Staaten haben den Strafmaßnahmen zugestimmt. Damit reagiert die Arabische Liga auf das anhaltende Blutvergießen in dem Land und will Assad zu einem Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten bewegen.

