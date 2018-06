Sanaa (dpa) - Jemens scheidender Langzeitpräsident Ali Abdullah Salih ist trotz anhaltender Massenproteste gegen seine Person überraschend in seine Heimat zurückgekehrt. Am frühen Morgen sei er aus Saudi-Arabien eingereist, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur. In dem Nachbarland hatte sich das Staatsoberhaupt zum Abgang bereiterklärt. Salih soll laut Vereinbarung die Macht an seinen Vizepräsidenten sowie eine noch zu bildende Übergangsregierung abtreten. Am 21. Februar soll gewählt werden.

