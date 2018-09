Berlin (dpa) - Auf einem Berliner U-Bahnhof ist es wieder zu einem brutalen Übergriff gekommen. Am Bahnhof Rudow wurde ein 19-Jähriger am frühen Samstagmorgen von mehreren Jugendlichen krankenhausreif geschlagen. Die fünfköpfige Gruppe habe den jungen Mann «ohne erkennbaren Grund» angegriffen und auf ihn eingetreten, teilte die Polizei mit. Das Opfer erlitt mehrere Hämatome am Kopf. Die Polizei sicherte sich die Aufnahmen der Videoüberwachung. Bisher gibt es noch keine konkrete Spur zu den Angreifern.

