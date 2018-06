Sao Paulo (dpa) - Sebastian Vettel startet mit den besten Voraussetzungen für einen perfekten Saisonabschluss ins Finale der Formel 1. Der Doppelweltmeister nimmt heute den Großen Preis von Brasilien von der Pole Position aus in Angriff. Mit der 15. Pole in einer Saison stellte der Red-Bull-Fahrer in Sao Paulo zugleich einen Rekord auf. Neben Vettel steht Teamkollege Mark Webber. Dritter in der Qualifikation wurde McLaren-Pilot Jenson Button vor seinem Stallrivalen Lewis Hamilton.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.