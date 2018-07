Köln/Hamburg (dpa) - Knapp vier Wochen nach seiner schweren Erkrankung hat BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken erstmals von dem erlittenen Schlaganfall berichtet.

Ein Blutgerinsel sei in Richtung Gehirn gewandert und habe ihn in Lebensgefahr gebracht, sagte der 60-Jährige dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». An der Halsschlagader habe sich durch schweren Husten ein kleiner Riss gebildet, dadurch sei das Blutgerinsel entstanden.

Am 2. November sei ihm nebelig vor Augen geworden, er habe nicht mehr sprechen können und musste in der Kölner Universitätsklinik operiert werden. «Bevor sie mich in Narkose versetzt haben, wusste ich genau: Jetzt geht es um die Wurst. Hoffentlich machst du die Augen noch mal auf», berichtete der Sänger der Kölner Rockband.

Als er wieder aufwachte konnte er zunächst nicht sprechen, erst zwei Stunden später sei endlich der erste zusammenhängende Satz über seine Lippen gekommen: «Du leeven Jott (Ach Du lieber Gott)»

BAP-Homepage