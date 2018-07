London (dpa) - Prinz William hat als Co-Pilot eines Hubschraubers der Royal Airforce in einer spektakulären Bergungsaktion zwei Seeleute vor dem Ertrinken gerettet. Das teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Ein Frachtschiff war mit acht Crewmitgliedern in der Irischen See zwischen Wales und Irland gesunken. Zwei Seeleute wurden von einem aufblasbaren Rettungsfloß in Sicherheit gebracht. Ein Seemann konnte nur noch tot geborgen werden. Nach den fünf Vermissten wird noch gesucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.