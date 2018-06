Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München muss im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 heute ab 17.30 Uhr unbedingt einen Punkt holen, um sich die Tabellenführung von Borussia Dortmund zurückzuholen. WM-Torschützenkönig Thomas Müller droht aufgrund der Rotation von Trainer Jupp Heynckes dabei erneut ein Platz auf der Ersatzbank. Werder Bremen will Verfolger ab 15:30 Uhr VfB Stuttgart auf Distanz halten. Ob Torjäger Claudio Pizarro dabei mitwirken kann, entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel.

Nach seiner Krönung zum Pole-König will Weltmeister Sebastian Vettel auch das letzte Rennen in Brasilien gewinnen und sein außergewöhnliches Jahr mit einem Sieg abschließen. Aber auch sein Teamkollege Mark Webber, der von Startplatz zwei ins Rennen geht, würde gerne noch zumindest ein Rennen in diesem Jahr gewinnen. Start ist um 17.00 Uhr.

Nach der wetterbedingten Absage des ersten Wettbewerbs am Samstag wollen Severin Freund und Co. endlich für den ersten offiziellen Sprung über den Bakken gehen. Das Teamspringen wird in nur einem Wertungsdurchgang durchgeführt. Das Einzelspringen folgt um 13.15 Uhr.

Roger Federer greift beim ATP-Finale nach seinem sechsten Titel. Der Weltranglistenvierte aus der Schweiz kann mit einem Sieg heute im Endspiel gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga alleiniger Rekordsieger vor den Tennis-Legenden Ivan Lendl und Pete Sampras werden.

Die deutsche Wunderstute Danedream kann Galopp-Geschichte schreiben. Die Arc-Siegerin will beim Japan Cup am Sonntag ab 7.20 Uhr im zarten Alter von drei Jahren zum gewinnreichsten deutschen Rennpferd aufsteigen und ihre sensationelle Saison krönen. Die von Peter Schiergen trainierte und Andrasch Starke gerittene Danedream geht in Tokio unter den 16 Starterinnen als Favoritin in das wichtigste Rennen des japanischen Turfjahres.