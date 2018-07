Köln (SID) - Ex-Weltmeister Fabian Hambüchen wird im Jahr der Sommerspiele in London wohl nicht in der Kunstturn-Bundesliga an die Geräte gehen. "2012 ist Olympia und damit die Liga von der Priorität her das hinterste Ende vom Schwanz", sagte Vater Wolfgang Hambüchen dem Sport-Informations-Dienst (SID). Hambüchens bisheriger Verein KTV Straubenhardt hatte am Samstag in Berlin ohne den Topstar den deutschen Meister-Titel gewonnen.

Wolfgang Hambüchen stellte klar, dass es noch keine Gespräche mit Straubenhardt im Hinblick auf die kommende Saison gegeben habe: "Bislang hatten wir einen Vertrag, den wir selbst bestimmt haben und der klar regelte, das Fabian startet, wenn es ihm in die Planung passt."

Der 24-jährige Fabian Hambüchen war nach einem Achillessehnenriss monatelang ausgefallen und hatte erst im September wieder erste Wettkämpfe bestritten. Schon bei den Weltmeisterschaften im Oktober in Tokio hatte der Olympiadritte angedeutet, nicht am Bundesliga-Finale teilzunehmen.

Hambüchen Senior kritisierte zudem die Politik der Bundesliga-Klubs: "Die Funktionäre denken nicht an die Sportler, tragen die Liga auf ihrem Rücken aus. In der kommenden Saison liegen alle Liga-Termine nach der EM und Olympia. Die Athleten sind total ausgelaugt, müssen aber oft starten, um sich zu finanzieren. Aber die Klubs kaufen sich ja lieber ein Team zusammen, als auf den Nachwuchs zu setzen. Im Vergleich zum Fußball ist das ja recht preiswert."