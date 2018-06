Gorleben (dpa) - Schlussetappe für den Castor-Transport: Nach der Verladung der Atommüll-Behälter auf Lastwagen und der Räumung von Straßenblockaden sollte der bislang zeitaufwendigste Castor-Transport noch am Montag die letzten 20 Kilometer zum Zwischenlager Gorleben in Angriff nehmen.

Mit dem Start der Speziallastwagen mit hochradioaktivem Müll an der Verladestation in Dannenberg wurde für den Abend gerechnet. Der wegen heftiger Proteste immer wieder gestoppte Zug hatte sich am vorigen Mittwoch in Frankreich in Bewegung gesetzt. Erst am frühen Montagmorgen hatte er Dannenberg erreicht. Bei der Verladung der elf Castor-Container auf Lastwagen gab es keine weiteren Verzögerungen.

Der Protest formierte sich am Montag vor dem Zwischenlager Gorleben: Atomkraftgegner blockierten nach eigenen Angaben mehr als 25 Stunden lang die Zufahrt zu der Gemeinde im niedersächsischen Wendland. Polizisten trugen die Aktivisten am späten Nachmittag von der Straße, um den Weg frei zu machen.

Der letzte Streckenabschnitt war von einem großen Polizeiaufgebot gesichert. Das rund 20 Kilometer lange Teilstück kann nur auf der Straße zurückgelegt werden. Trotz beschlossenen Atomausstiegs versuchten Kernkraftgegner bis zuletzt alles, um den Castor-Transport zu stoppen. Mitglieder der Umweltorganisation Greenpeace hatten sich am Montagvormittag mit einem Transporter und einem Betonblock an einer Straßenkreuzung verankert. Sie versperrten damit eine mögliche Transportroute für den Castor-Transport. Der Polizei gelang es nach rund sechs Stunden, das Fahrzeug von der Straße zu räumen.

Die Atomkraftgegner fordern ein Aus für das Atommüll-Projekt im Salzstock Gorleben. Die Grube in rund 800 Metern Tiefe wird nach wie vor auf ihre Eignung als atomares Endlager untersucht. Trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen hatten die Atomkraftgener den Zug mehrmals stoppen können und die Weiterfahrt verzögert. Deutschland ist verpflichtet, den Müll der deutschen Atomkraftwerke wieder zurückzunehmen.

Die Polizeigewerkschaft GdP klagte über zunehmende Angriffe auf Beamte. Allein am Wochenende seien bei Protestaktionen mehr als 150 Polizeibeamte verletzt worden, sagte ein Gewerkschaftssprecher. So seien Polizisten aus den Reihen der Demonstranten mit nagelgespickten Golfbällen beworfen worden, so der GdP-Vorsitzende Bernhard Witthaut. Von den Atomkraftgegnern wurde das raue Vorgehen der Polizisten beklagt.

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, forderte eine bessere Überwachungstechnik. Bei ähnlichen Transporten sollten künftig Drohnen und Wärmebildkameras zum Einsatz kommen, sagte Wendt dem Online-Portal «Bild.de».

Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister (CDU) dankte den friedlichen Demonstranten und kritisierte die Randalierer. Er habe Respekt vor den Demonstranten, die besonnen und friedlich seien. «Umso mehr kritisiere ich diejenigen, die Gewalt gegen Sachen und Menschen ausgeübt haben. Das ist nicht akzeptabel.»

Nach Angaben von Greenpeace ergaben aktuelle Messungen, dass die Strahlenbelastung seit der Ankunft des Castor-Transports am Morgen in Dannenberg über 600 Mal höher war als wenige Stunden zuvor. «Zwar liegt die Strahlung damit vermutlich innerhalb der Grenzwerte. Die zulässige Jahresdosis an Radioaktivität würde aber in direkter Nähe der Behälter innerhalb weniger Stunden erreicht», hieß es.

Bundesumweltministerium zu Gorleben

Bundesumweltministerium zur Endlagerung

Landesumweltministerium zu Atomaufsicht

Bundesamt für Strahlenschutz

Dokument der GNS zum Castor-Behälter

Bündnis gegen den Castor 2011

Informationen zu Gorleben

Informationen zur Endlagerung

Übersicht zu Zwischenlagern