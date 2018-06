Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bundesbank warnt vor gefälschten E-Mails, mit denen Betrüger an persönliche Daten wie Kreditkartennummern gelangen wollen. Die Täter geben sich demnach in der E-Mail als «Deutsche Bundesbank» aus und verlangen die Kreditkartendaten, PINS oder Zugangsdaten der Bankkunden - angeblich, um vor illegalem Handel mit gestohlenen Kreditkarten zu schützen. Die Bundesbank mahnte dazu, persönliche Daten nur an autorisierte Personen und über autorisierte Kommunikationswege weiterzugeben.

