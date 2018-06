Frankfurt (dpa) - Der positive Start in das US-Weihnachtsgeschäft und zurückkehrender Optimismus zur Euro-Schuldenkrise haben am Montag die Kurse am deutschen Aktienmarkt beflügelt. Der Leitindex Dax baute seine Startgewinne kräftig aus und stieg zur Mittagszeit um 2,99 Prozent auf 5.656,92 Punkte.

Er knüpfte damit an seine Erholung an, die er am Freitag nach neun Verlusttagen in Folge mit bis zu 12 Prozent Minus begonnen hatte. Der MDax gewann 2,99 Prozent auf 8.494,55 Punkte und der Technologieindex TecDax stieg um 2,66 Prozent auf 670,87 Punkte.

Laut Chefhändler Matthias Jasper von der WGZ Bank ist vor allem das in den USA angelaufene Weihnachtsgeschäft am Markt sehr positiv aufgenommen worden. Der Nationale Einzelhandelsverband (NRF) sprach von einem historischen Wochenende, das ein vielsprechendes Zeichen für die wirtschaftliche Erholung in den USA sei.

"Hinzu kommt die vage Hoffnung, dass die Eurozone im Laufe der Woche Fortschritte erzielen wird", so der Experte. Auch die inzwischen dementierte Spekulation über Hilfen des IWF für Italien und die Erwägung sogenannter "Elite-Bonds" habe dazu beigetragen. All dies habe im zuletzt technisch überverkauften Marktumfeld eine kräftige Gegenbewegung ausgelöst, so Jasper.

Kräftige Gewinne gab es europaweit im Finanzsektor. Commerzbank-Aktien stiegen um 5,48 Prozent auf 1,327 Euro und knüpften so an ihre bereits drei Tage andauernde Erholungsbewegung an. Presseberichten zufolge erwägt das Bankhaus erneut den Ankauf von eigenen Anleihen, um die Kapitalseite zu entlasten. Titel der Deutschen Bank zogen noch etwas deutlicher um 6,79 Prozent an und Allianz-Aktien rückten um 5,78 Prozent vor. Im MDax kletterten Aareal Bank um fast 7 Prozent.

MAN-Titel sprangen indes um 6,24 Prozent auf 59,46 Euro nach oben und reagierten damit auf einen Befreiungsschlag bei Ferrostaal. Der Nutzfahrzeugbauer kauft vom Haupteigner IPIC alle Anteile an der von einer Schmiergeldaffäre erschütterten Ex-Tochter zurück, die dann aber unmittelbar in die Hände der MPC Gruppe übergehen sollen.

Mit der Einigung sind laut MAN sämtliche Ansprüche abgegolten. Laut Börsianern wird damit der Weg frei für eine mögliche Übernahme durch VW, was den Kurs von MAN stütze. Die Aktien von VW zogen derweil um mehr als 4 Prozent an. Im MDax waren die Aktien von Tui der größte Gewinner. Sie profitierten mit plus 7,33 Prozent davon, dass der angeschlagene Reiseveranstalter Thomas Cook mit neuen Krediten seine Finanzierungslücke gestopft hat.

Papiere von Heidelberger Druck gehörten indes zu den wenigen Verlierern in den drei großen Indizes. Sie fielen im MDax um 0,69 Prozent auf 1,438 Euro, nachdem sie zuletzt von der angekündigten Insolvenz des Konkurrenten Manroland profitiert hatten.