Zürich (dpa) - FIFA-Präsident Joseph Blatter hat den walisischen Nationaltrainer Gary Speed nach dessen Tod als vorbildlichen Botschafter für den Fußball gewürdigt.

«Gary Speed war ein ungemein talentierter Spieler, der seinen Vereinen und seinem Land große Dienste erwiesen hat», schrieb der Chef des Fußball-Weltverbandes an den walisischen Fußballverband. Speed war am Sonntag erhängt in seiner Wohnung im englischen Chester gefunden worden. Über die Hintergründe seines Suizids war zunächst nichts bekannt.

«Er wird immer als mustergültiger Profi und fantastischer Botschafter für den Fußball in Erinnerung bleiben», schrieb Blatter. Er sprach den Angehörigen des 42-Jährigen und «der weltweiten Fußballfamilie» sein «tiefstes Beileid» aus. Als Zeichen des Respekts wurden die Nationalflagge von Wales und die FIFA-Flagge am Hauptsitz des Weltverbands auf Halbmast gesetzt.

