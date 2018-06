Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Rheinländer kamen am Abend zum Abschluss des 16. Spieltages zu einem 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth und verdrängten Eintracht Frankfurt von der Spitzenposition. Oliver Fink und Jens Langeneke per Foulelfmeter trafen für die Düsseldorfer. Die Fürther konnten durch Edgar Prib nur noch verkürzen.

