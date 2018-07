Paris (dpa) - Ein Franzose steht unter dem grausigen Verdacht, seinen dreijährigen Sohn in eine Waschmaschine gesteckt und so getötet zu haben. Der 33-Jährige habe das Kind für dessen ungezogenes Verhalten in der Vorschule bestrafen wollen, schreibt die Tageszeitung «Le Parisien». Nach Angaben der fünfjährigen Schwester soll der Vater die Waschmaschine sogar eingeschaltet haben. Die Strafe soll erfolgt sein, nachdem der Kleine das Bild eines Klassenkameraden ins Klo geworfen hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.