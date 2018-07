Sydney (dpa) - Als Folge von Streiks und steigenden Treibstoffpreisen rechnet die australische Fluggesellschaft Qantas in der zweiten Hälfte 2011 mit einem kräftigen Gewinneinbruch. Zu erwarten sei ein Vorsteuergewinn zwischen 140 und 190 Millionen australische Dollar (zwischen 104 und 141 Mio Euro).

Dies kündigte Vorstandschef Alan Joyce am Montag an. Dies wäre ein Rückgang von bis zu zwei Dritteln im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als Reaktion auf einen anhaltenden Arbeitskampf mit Piloten, Ingenieuren und Bodenpersonal hatte Qantas Ende Oktober in einer umstrittenen Entscheidung den gesamten Flugbetrieb gestoppt und tausende Passagiere stranden lassen.

Eine staatliche Schiedsstelle ordnete nach zwei Tagen die Wiederaufnahme der Flüge an. Inzwischen ist ein Schlichtungsprozess im Gange. Anfang Oktober hatte Qantas die größte Flugzeugbestellung in der australischen Luftfahrtgeschichte unterzeichnet: Das Unternehmen orderte 110 Maschinen vom Typ Airbus A320 mit einem Listenpreis von zusammen 9,5 Milliarden Dollar.

Qantas-Mitteilung