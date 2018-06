Fortuna Düsseldorf Zweitliga-Tabellenführer

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Rheinländer kamen am Montagabend zum Abschluss des 16. Spieltages zu einem 2:1 (2:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und verdrängten Eintracht Frankfurt von der Spitzenposition. Oliver Fink (18.) und Jens Langeneke (38.) per Foulelfmeter trafen für die Düsseldorfer, die in dieser Saison weiter ungeschlagen sind. Die Fürther, die ebenfalls Chancen auf die Tabellenführung hatten, konnten durch Edgar Prib (63.) nur noch verkürzen. Die Gäste kassierten ihre erste Auswärtsniederlage.

Hertha-Manager: Babbel-Entscheidung erst im Januar

Berlin (dpa) - Erst im kommenden Januar soll bei Hertha BSC die Entscheidung über eine weitere Zukunft mit Trainer Markus Babbel fallen. Das erklärte Manager Michael Preetz am Montagabend auf der Mitgliederversammlung der Berliner Fußball-Bundesligisten. «Es gibt heute Abend leider nichts Neues», sagte Preetz, der schon seit längerer Zeit eine Vertragsverlängerung mit Babbel anstrebt. «In der Winterpause, abseits vom Tagesgeschäft, bleibt genug Zeit zum Nachdenken», bemerkte der Manager nun zur Trainerfrage.

Untersuchung zu Speeds Tod beginnt am Dienstag

London (dpa) - Eine gerichtliche Untersuchung zum Tod des walisischen Nationaltrainers Gary Speed beginnt am Dienstag im britischen Warrington. «Es gibt keine verdächtigen Todesumstände», betonte eine Polizeisprecherin der Grafschaft Ceshire am Montag. Speed war am Wochenende tot in seinem Haus gefunden worden. Der 42-Jährige soll sich erhängt haben, die Gründe für seinen Tod waren zunächst unklar. «Die Familie bittet darum, in dieser schwierigen Zeit in ihrer Trauer in Frieden gelassen zu werden», sagte die Sprecherin. Der Weltfußball-Verbandes FIFA würdigte Speed nach seinem Tod als «mustergültigen Profi».

Hansa Rostock hält an Trainer Vollmann fest

Rostock (dpa) - Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hält trotz der sportlichen Krise an Trainer Peter Vollmann fest. Das gab der Verein am Montag nach einer Beratung des Vorstands bekannt. «Er bleibt Trainer», sagte Manager Stefan Beinlich. Der 53 Jahre alte Vollmann hatte in der Sitzung offenbar ein überzeugendes Konzept vorgelegt, wie man die Misere beheben kann. Hansa hat nach 16 Spieltagen lediglich einen Sieg auf dem Konto. Der Aufsteiger rangiert auf Abstiegsrang 17. Nach der 2:5-Niederlage am Freitag gegen Union Berlin war Vollmann erstmals öffentlich in die Kritik geraten.

1. FFC Frankfurt will Birgit Prinz zurückholen

Frankfurt/Main (dpa) - Nach drei Niederlagen in Serie will Frauen-Bundesligist 1. FFC Frankfurt die dreimalige Weltfußballerin Birgit Prinz von einem Comeback überzeugen. «Birgit weiß, dass wir sie gerne wieder ins Boot holen würden. Es ist natürlich naheliegend, dass ich als ihr Manager schon mit ihr gesprochen habe», sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich am Montag auf Anfrage. «Allerdings ist sie für zwei Monate im Urlaub auf Neuseeland und ich weiß, dass sie sich die Entscheidung nicht leicht machen wird.» Die 34 Jahre alte Prinz hatte diesen Sommer nach der Heim-WM ihre Karriere als Rekordnationalspielerin und im Verein beendet.