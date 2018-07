Duban/Berlin (dpa) - Zu Beginn des UN-Klimagipfels in Durban hat der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer die Erwartungen gedämpft. Er erwarte keine klaren Zielsetzungen oder Zeitpläne, sagte er im Deutschlandradio Kultur.

Trotzdem gelte: «Man darf nicht resignieren.» Jetzt gehe es darum, Wege zu finden, die auch von den Entwicklungsländern mitgetragen werden könnten, sagte Töpfer, der bis 2006 das Umweltprogramm der Vereinten Nationen leitete.

In Anwesenheit des südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma begann am Montag der 17. UN-Klimagipfel in Durban. Etwa 20 000 Delegierte, Experten, Politiker, Funktionäre und Journalisten aus rund 190 Staaten werden nach Angaben der südafrikanischen Regierung an der Konferenz teilnehmen. Im Mittelpunkt der zwölftägigen Veranstaltung steht das Bemühen um ein Folgeabkommen für den Kyoto-Vertrag, der Ende 2012 ausläuft.

Die Industrieländer müssten mit gutem Beispiel vorangehen, forderte Töpfer. «Wir müssen belegen, dass es geht, ohne mehr fossile Energien und ohne Kernenergie wirtschaftliche Stabilität zu erhalten.» Gelinge dies hierzulande nicht, würde es auch extrem schwer, die Entwicklungsländer davon zu überzeugen. Deutschland sei bereits auf einem guten Weg. Schon jetzt würden etwas mehr als 20 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt.

Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace äußert sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten. Der Leiter internationale Klimapolitik, Martin Kaiser, sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa: «Die Situation ist sehr verfahren. Das, was in Durban erreicht werden muss, ist eine Verlängerung des Kyoto-Protokolls mit verpflichtenden Zielen für die meisten der Kyoto-Industriestaaten.» Das müsse aber gekoppelt sein an ein sehr strenges Mandat für die USA und die Schwellenländer, im Jahr 2015 gemeinsam einer Verpflichtung zum Klimaschutz beizutreten. Vor allem die USA und China scheinen bisher kaum zu weitgehenden Zugeständnissen bereit.

Caritas international forderte einen besseren Klimaschutz und auch eine Ausweitung der Katastrophenvorsorge in den von Wetterextremen besonders betroffenen Regionen. «Die dramatische Zunahme von Überschwemmungen, Dürren und schweren Stürmen kann für die Betroffenen nur durch verstärkte Katastrophenprävention abgemildert werden», erklärte Oliver Müller, der Leiter des Hilfswerks der deutschen Caritas. Die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen wies darauf hin, dass mehr als 140 indigene Völker in Afrika massiv unter den Folgen des Klimawandels leiden.

Die deutsche Industrie dringt auf ein international verbindliches Klimaabkommen, damit die Wirtschaft überall in gleichem Maße an Klimakosten beteiligt wird. CO2-Strafzölle auf Produkte aus Ländern, die beim Klimaschutz nicht mitziehen, werden aber strikt abgelehnt. «Diese Maßnahmen würden Vergeltungsmaßnahmen provozieren zum Schaden der europäischen und insbesondere der exportstarken deutschen Industrie», sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Hans-Peter Keitel, der Deutschen Presse-Agentur.

