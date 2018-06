Kairo (dpa) - In Ägypten ist Medienberichten zufolge wieder ein Anschlag auf eine Gaspipeline nach Israel und Jordanien verübt worden. Saboteure hätten in der Nacht auf der Sinai-Halbinsel einen an der Gasleitung versteckten Sprengsatz gezündet, berichtet Al-Dschasira. Der arabische Nachrichtensender beruft sich auf Augenzeugen. Seit dem Sturz von Präsident Husni Mubarak im Februar war es bereits die achte Attacke. Der Anschlag ereignete sich wenige Stunden vor Beginn der ersten freien Wahlen in dem Land.

