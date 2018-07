Stuttgart (dpa) - Bahnchef Grube erhöht nach der Volksabstimmung über Stuttgart 21 den Druck auf Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann. Auch das Land müsse sich an möglichen Mehrkosten beteiligen.

Eine «kritische Begleitung» wie bisher reiche jetzt nicht mehr, sagte Infrastrukturvorstand Volker Kefer am Montag in Berlin. Das Lagerdenken müsse jetzt ein Ende haben.

Streitpunkt mit der grün-roten Koalition bleiben mögliche Mehrkosten, wenn der Kostendeckel von 4,5 Milliarden Euro gesprengt wird. Bahnchef Rüdiger Grube bekräftigte: «Es darf sich keiner in die Ecke setzen und sagen "ich nicht"». Für die Bahn gehört zur Förderpflicht auch, dass das Land sich an etwaigen Zusatzkosten beteiligt. Der Stuttgarter Landtag und die Landesregierung haben sich aber darauf versteift, keinen Cent mehr als den Anteil von maximal 930 Millionen Euro zum unterirdischen Tiefbahnhof beizusteuern.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betonte nach der Schlappe der Stuttgart-21-Gegner beim Volksentscheid, er wolle nicht den Versuch unternehmen, das Bahnprojekt noch über die Kostenfrage zu kippen. Die Baden-Württemberger hätten am Sonntag eine klare Entscheidung für Stuttgart 21 getroffen. «Die nehmen wir an - ohne Hintertürchen und doppelten Boden», sagte Kretschmann nach einer Sondersitzung des grün-roten Kabinetts in Stuttgart.

Die Grünen gehen jedoch davon aus, dass die Kosten für den Tiefbahnhof aus dem Ruder laufen. Kretschmann sprach im Bezug auf die Bahn von «massiven Differenzen bei der Kostenfrage».

Bei der Volksabstimmung hatte am Sonntag eine Mehrheit von 58,8 Prozent gegen einen Ausstieg des Landes gestimmt. Nur 41,2 Prozent waren für eine Kündigung der Finanzierungsverträge mit der Bahn. Die Abstimmungsbeteiligung lag bei 48,3 Prozent. Kretschmann bekannte sich klar dazu, das Votum anzuerkennen und den Weiterbau umzusetzen: «Wir werden jetzt umschalten von ablehnend-kritisch auf konstruktiv-kritisch.»

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte das Ergebnis. «Das Votum der Baden-Württemberger gestern zeigt, dass die Mehrheit der Bürger es auch so sieht», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. «Insofern freut sich die Kanzlerin über das Ergebnis, und sie freut sich auch über die rege Wahlbeteiligung.» Seibert machte zugleich deutlich, dass Volksentscheide am Ende einer jahrelangen Projektplanung fragwürdig seien und die Bundesregierung eine Bürgerbeteiligung gleich zu Beginn anstrebe.

Grün-Rot im Südwesten will als Konsequenz aus dem S21-Referendum Volksabstimmungen vereinfachen und das Quorum von einem Drittel drastisch senken. «Die Landesverfassung sollte unserer Ansicht nach geändert werden», sagte Kretschmann. SPD-Landeschef Nils Schmid kündigte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa an, dass dies bis zum nächsten Sommer einvernehmlich mit allen Landtagsfraktionen geschehen solle. Künftig sollen 20 Prozent der Wahlberechtigten ausreichen. Zudem wolle sich die Regierung dafür einsetzen, dass Volksbegehren leichter eingeführt werden können.

Unterdessen geht die Diskussion um den eingefleischten S21-Gegner Winfried Hermann (Grüne) weiter. Nach mehreren Rücktrittsforderungen aus Politik und Wissenschaft fragte Hermann im ZDF-«Morgenmagazin»: «Was kann einem Land besseres passieren als einer, der alle Schwächen des Projekts kennt, dass der aufpasst, dass die Interessen des Landes wahrgenommen werden?». Im Südwestrundfunk ergänzte der Minister: «Keinen Moment hab ich an Rücktritt gedacht.»

Rückendeckung bekam der Verkehrsminister aus der Regierung. SPD-Landeschef Schmid sagte der dpa: «Es wäre geradezu aberwitzig, wenn jeder Minister, der in einer Sachfrage gefragt ist, nach einer Volksabstimmung zurücktreten muss.» Auch Kretschmann erklärte: «Ich sehe keinen Grund, ihn zu entlassen.»

