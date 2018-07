Rabat (dpa) - Aus der vorgezogenen Parlamentswahl in Marokko sind die gemäßigten Islamisten als klare Sieger hervorgegangen. Die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung PJD gewann dem offiziellen Ergebnis zufolge 107 Parlamentssitze. Besonders stark schnitt sie in großen Städten wie Rabat und Casablanca ab. Die konservativ-nationalistische Partei Istiqlal von Ministerpräsident Abbas al-Fassi wurde mit 60 Sitzen zweitstärkste Kraft. Die PJD will mit Istiqlal und den sozialistischen Parteien USFP und PPS über eine Regierungsbildung sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.