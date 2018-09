München (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will einem Zeitungsbericht zufolge sämtliche Konten, Telefonverbindungen und Kontaktleute von Rechtsextremisten zentral erfassen.

Der CSU-Politiker werde schon bald einen Gesetzentwurf für die neue Großdatei vorlegen, meldet die «Süddeutsche Zeitung». Nach einem internen Arbeitspapier sollten in der Datei umfangreiche Informationen über mutmaßliche rechte Gewalttäter, Helfershelfer und Kontaktleute gespeichert werden. Zugang dazu sollten die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern sowie der Militärische Abschirmdienst erhalten.

Alle Behörden, darunter die Kriminalämter von Bund und Ländern, die Bundespolizei, Verfassungsschutz und Militärischer Abschirmdienst, sollten per Gesetz verpflichtet werden, ihre bereits erhobenen Daten in das Verbundsystem einzugeben, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf ein Papier für eine interministerielle Arbeitsgruppe des Innen- und Justizministeriums. Bei Justizexperten gebe es aber noch einige grundsätzliche Bedenken gegen diese Verbunddatei, meldet das Blatt aus Sicherheitskreisen.

Friedrich und Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) wollen dem Bericht zufolge an diesem Dienstag über die rechtlichen Konsequenzen aus der Mordserie der Zwickauer Terrorzelle beraten.