Karlsruhe (dpa) - Am Morgen griffen Spezialeinheiten der Polizei zu: In Jena wurde der langjährige NPD-Funktionär Ralf Wohlleben als weiterer Verdächtiger im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen das Zwickauer Neonazi-Trio festgenommen.

Der 36-Jährige sei dringend verdächtig, die Gruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) unterstützt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Wohlleben wird Beihilfe zu sechs Morden und einem versuchten Mord vorgeworfen. Er soll seit 1995 in rechtsextremistischen Kreisen in Thüringen aktiv gewesen sein; seit den 90er Jahren soll er in engem Kontakt mit dem Neonazi-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe gestanden haben und sie auch bei ihrer Flucht 1998 und danach finanziell unterstützt zu haben.

Dem Thüringer Verfassungsschutz ist Wohlleben seit langem bekannt. Den Verfassungsschützern zufolge trat er 1999, kurz nach dem Untertauchen der drei Neonazis, in die NPD ein. Mit Unterbrechungen war er von 1999 bis Mitte 2008 Vorstandsmitglied der NPD - von Juli 2006 bis Mai 2008 sogar stellvertretender Landesvorsitzender in Thüringen. Bis etwa Anfang 2010 leitete Wohlleben außerdem mit Unterbrechungen den Kreisverband in Jena. Seine Aktivitäten seien Beleg gewesen «für die Vernetzung von NPD und Neonazi-Szene in Thüringen» heißt es in einem Verfassungsschutzbericht.

Die Karlsruher Anklagebehörde wirft dem Ex-NPD-Funktionär unter anderem vor, der Neonazi-Gruppe Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe spätestens im Jahr 2002 eine Schusswaffe und Munition besorgt zu haben. Vier der insgesamt zehn Morde, die dem Trio zur Last gelegt werden, waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschehen.

Sechs weitere Morde, darunter der an einer Polizistin in Heilbronn, sowie der versuchte Mord an ihrem Kollegen folgten in den Jahren danach. «Der Beschuldigte nahm billigend in Kauf, dass die Schusswaffe für rechtsextremistische Morde verwendet werden könnte», erklärte die Bundesanwaltschaft. Von ihren terroristischen Straftaten habe Wohlleben gewusst. Die Waffe habe er dem Trio über einen Kurier zukommen lassen.

Außerdem soll Wohlleben den drei Neonazis den Kontakt zum mutmaßlichen Helfer Holger G. aus Niedersachsen vermittelt haben. Erst vor einer Woche war Wohllebens Wohnung durchsucht worden. Damals hatte er noch in einer Zeitung behauptet, das Neonazi-Trio nicht unterstützt und dorthin seit 1998 keinen Kontakt mehr gehabt zu haben.

Der 36-Jährige sollte noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, hieß es. Er ist neben der Hauptverdächtigen Zschäpe und dem mutmaßlichen Helfer Holger G. aus dem Raum Hannover und dem in Brandenburg gefassten André E. der vierte mutmaßliche Neonazi, der im Zusammenhang mit einer Mordserie von 2000 bis 2006 festgenommen wurde. Dem Trio Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt werden neun Morde an türkisch- und griechischstämmigen Kleinunternehmern sowie der Mord an einer Polizistin vorgeworfen.

