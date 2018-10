Karlsruhe (dpa) - Im Fall des Zwickauer Neonazi-Trios ist ein weiterer mutmaßlicher Helfer festgenommen worden. Der 36-Jährige Ralf Wohlleben war lange in der NPD - auch in führender Position. Er ist dringend verdächtig, die Gruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» unterstützt zu haben, und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.