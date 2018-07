New Orleans (SID) - Die New Orleans Saints haben in der National Football League (NFL) ihren fünften Sieg im fünften Heimspiel der Saison gefeiert. Gegen die New York Giants gewann das Team um den überragenden Quarterback Drew Brees mit 49:24. Der 32-jährige Drees, der New Orleans 2010 zum Super-Bowl-Sieg geführt hatte, verbuchte Pässe für 363 Yards sowie fünf Touchdowns. "Mich interessiert nur der Erfolg der Mannschaft", sagte "Breesus", den die Abwehrspieler der Giants nie in den Griff bekamen: "Meine eigenen Rekorde sind schön, aber es zählt allein das Team."

Nach dem Erfolg im Monday-Night-Game bleibt New Orleans mit acht Siegen aus elf Spielen Spitzenreiter der NFC South. Die New York Giants sind nach der dritten Niederlage in Folge und der fünften insgesamt Zweite der NFC East.

Derweil müssen die Houston Texans für den Rest der Saison auf ihren Quarterback Matt Leinart verzichten, der wegen eines Schlüsselbeinbruchs operiert werden muss. Es ist bereits der zweite Langzeitausfall der Texaner, die außerdem den am Fuß verletzten Matt Schaub ersetzen müssen. Damit übernimmt Rookie T.J. Yates vorerst die Position des Spielmachers. Gerüchten zufolge bemüht sich Houston um eine Verpflichtung des 42 Jahre alten Star-Quarterbacks Brett Favre, der im Januar seine Karriere beendet hatte.

Die Green Bay Packers können dagegen wieder mit ihrem Linebacker Erik Walden planen. Der 26-Jährige hatte das Wochenende wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt gegen seine Freundin im Gefängnis verbracht. Am Montag wurde Walden aus Mangel an Beweisen vorläufig auf freien Fuß gesetzt.