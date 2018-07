Düsseldorf (SID) - Nach zwei Weltmeistertiteln in der Formel 1 will sich Sebastian Vettel am Wochenende einen weiteren großen Wunsch erfüllen. Beim Race of Champions in Düsseldorf will der Hesse an der Seite von Rekordweltmeister Michael Schumacher nicht nur den fünften Sieg in Folge in der Nationen-Wertung, sondern vor allem auch den Einzeltitel gewinnen.

Der Nationen-Cup sei "ähnlich wie die Konstrukteurs-WM in der Formel 1, wo man gemeinsam für ein Ziel kämpft. Doch ich habe definitiv das Ziel, auch den Fahrer-Titel beim Race of Champions zu gewinnen", sagte der 24-Jährige.

Die Veranstaltung in der Düsseldorfer Multifunktionsarena bezeichnet Fußball-Fan Vettel als "schon fast magisch, ein bisschen, wie ein Fußballspiel in einem vollen Stadion". Dem Jahresabschluss in Rennautos, diesmal in gleichen Modellen im direkten Vergleich mit Stars aus allen Motorsportserien, fiebert er deshalb auch entgegen.

"Ich kann es kaum noch abwarten, bis es endlich losgeht", sagte er: "Diese Veranstaltung ist etwas völlig anderes als das, was wir in der Formel 1, der Rallye-WM oder anderen Motorsportkategorien erleben. Ein großartiges Event, um den Motorsport - und das Gefühl von Wettkampf und Spaß - ganz nah an die Fans zu bringen."

Um ein Haar hätte Vettel sogar 60 km von seiner Heimatstadt Heppenheim entfernt in Frankfurt antreten dürfen. Von dort musste das Race of Champions aber ausgerechnet wegen eines Heimspiels von Vettels Lieblings-Fußballklub Eintracht Frankfurt verlegt werden. Diesem verzeiht er im Falle des Aufstiegs. "Wenn die Eintracht es schafft, direkt wieder in die erste Liga zu kommen, solls mir recht sein", sagte Vettel schmunzelnd.

Im Moment stehen die Chancen gut, die Eintracht liegt als Tabellenzweiter vor dem letzten Hinrundenspieltag auf Aufstiegskurs.