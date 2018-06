Amsterdam (dpa) - Im Machtkampf bei Ajax Amsterdam hat der Mitgliederrat des niederländischen Fußball-Rekordmeisters das Vereins- Idol Johan Cruyff und die vier weiteren Aufsichtsratsmitglieder zum Rückzug aufgefordert.

Mit dieser Entscheidung soll der Streit im Aufsichtsgremium um die Verpflichtung des früheren Bayern-Trainers Louis van Gaal als Generaldirektor gelöst werden, erklärte Rob Been, Vorsitzender des Mitgliederrats, am Dienstagmorgen nach einer Versammlung in Amsterdam.

Der 64 Jahre alte Cruyff hatte zuvor angekündigt, gemeinsam mit zehn Jugendtrainern juristisch gegen die Ernennung von van Gaal, Martin Sturkenboom und Danny Blind als Direktoren vorzugehen. Diese Klage solle sich gegen den Aufsichtsrat, dem er selber angehört, richten. Cruyff wirft seinen Kollegen vor, ihn bei der Personalentscheidung übergangen zu haben.

Der Mitgliederrat entschloss sich, keine der beiden zerstrittenen Seiten zu unterstützen. Stattdessen soll nun ein Interimsaufsichtsrat den Club überwachen, bis am 12. Dezember ein neues Gremium gewählt wird. Keines der bisherigen fünf Mitglieder werde auf seinen Posten im Aufsichtsrat zurückkehren, kündigte Been an.