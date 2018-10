Frankfurt/Main (SID) - ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sieht die Marke Bundesliga wegen einer möglichen Internet-Sportschau ab der Spielzeit 2013/2014 gefährdet. "Wir haben großes Interesse, die Rechte zu halten, aber nicht um jeden Preis. Die DFL würde von unserer Berichterstattung profitieren, denn dadurch wäre gewährleistet, dass die Zuschauer die Höhepunkte zu einer zuschauerfreundlichen Zeit im Free-TV verfolgen können. Die Bundesliga ist eine Volksliga, mit einer Berichterstattung zum Beispiel im Internet wäre diese Bedeutung gefährdet", sagte Balkausky in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau.

Trotz des drohenden Verlustes der prominenten Bundesliga-Rechte an einen Internet-Anbieter ist die ARD laut Balkausky aber "nicht bereit, Mondpreise zu zahlen". Die ARD richte ihr Handeln an den Interessen der Gebührenzahler aus, so Balkausky. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte zuvor angekündigt, noch in diesem Jahr die Bundesliga-Rechte ab der Saison 2013 auszuschreiben. Zunächst muss ARD-Sportkoordinator Balkausky aber gemeinsam mit dem Sportchef des ZDF, Dieter Gruschwitz, die Programmplanung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten im Bundestags-Sportausschuss verteidigen.

Dort geht es vor allem auch um die zahlreichen Übertragungen von Boxkämpfen. "Die Kritik halte ich für unberechtigt. Mit Boxübertragungen ist es möglich, gesellschaftliche Themen anzusprechen. Wir versuchen mit Sauerland als Veranstalter, ein Zeichen gegen Doping zu setzen. Sauerland hat auf unseren Wunsch eine Vereinbarung mit der Antidopingagentur geschlossen, so müssen sich Boxer Kontrollen unterziehen. Die Kosten gehen zu Lasten des Boxstalls", sagte Balkausky.