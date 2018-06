Jupiter (Florida/USA) (SID) - (SID) - Der US-Golfprofi Dustin Johnson hat sich am Dienstag in Jupiter/Florida am rechten Knie operieren lassen. Der 27-Jährige, in der Weltrangliste als Fünfter direkt hinter dem deutschen Star Martin Kaymer platziert, wird nach der Arthroskopie womöglich den Beginn der kommenden US-Tour verpassen. Diese beginnt am 6. Januar in Kapalua auf Hawaii. Ryder-Cup-Spieler Johnson, Zweiter der British Open in diesem Jahr, plagte sich seit Juli mit Problemen im Knie herum.