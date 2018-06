Köln (SID) - Die Charity-Aktion "Handball hilft" hat in diesem Jahr die Rekordsumme von 18.722 Euro zugunsten der Deutschen Krebshilfe eingespielt. In 66 Auktionen konnten Handball-Erlebnisse der besonderen Art ersteigert werden, unter anderem ein Torwarttraining beim einstigen "Hexer" Andreas Thiel in Leverkusen.

Die größte Summe erzielte Eurosport mit einem Blick hinter die Kulissen einer TV-Produktion beim Final Four der Champions League. Der Gewinner bot 1565 Euro. Die Versteigerung des deutschen Meisters HSV Handball brachte 1410 Euro ein. Der Gewinner kommt mit seiner Mannschaft in den Genuss einer Trainingseinheit mit dem mittlerweile auf den Präsidentenstuhl des Vereins gewechselten Meister-Trainers Martin Schwalb.