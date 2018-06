Waren (dpa) - Die Zwangsversteigerung von Erich Honeckers früherem Jagd-Grundstück wird zum zähen Ringen unter Gläubigern. Das Amtsgericht Waren erteilte der holländischen Van der Valk-Hotelgruppe zunächst den Zuschlag für eine Hälfte der Immobilie am Drewitzer See in Mecklenburg-Vorpommern.

Auf diesem Teil des Grundstückes steht auch das Jagdhaus des ehemaligen DDR-Staatschefs. Die Entscheidung über die zweite Grundstückshälfte wurde wegen rechtlicher Probleme auf den 13. Dezember verschoben.

Das 14 Hektar große Grundstück war in zwei Hälften versteigert worden. Für das Areal mit dem Honecker-Jagdhaus hatte Van der Valk 2,5 Millionen Euro geboten, für die zweite Hälfte 900 000 Euro. Die Gerichtsentscheidung ist noch nicht rechtskräftig, da ein weiterer Gläubiger Beschwerde einlegte.

