Washington (dpa) - Die USA bestehen auf Pakistans Teilnahme an der Afghanistan-Konferenz in Bonn. Pakistan werde eine wichtige Rolle in der Zukunft Afghanistans spielen, sagte US-Regierungssprecher Jay Carney. Man dränge das Land, sich an der Konferenz zu beteiligen. Pakistan will aus Protest gegen den Nato-Angriff auf zwei seiner Militärposten nicht nach Bonn kommen. Nach pakistanischen Angaben waren bei der Attacke 24 Soldaten getötet worden. Der Angriff führte zu einem neuen Tiefpunkt in den ohnehin angespannten Beziehungen Pakistans zu den USA.

